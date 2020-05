Medici in fuga dall'Italia, in otto anni novemila all'estero: «Stipendi bassi e taglio posti»

Gran Bretagna, Germania, Svizzera e Francia sono i mercati che più degli altri hanno rappresentato una soluzione «alle legittime esigenze di occupazione e adeguata retribuzione quando non soddisfatte dal settore privato nazionale». Quella dei medici italiani è una vera e propria «fuga» dall' Italia per mancanza di posti e bassi stipendi. Secondo quanto riportato dalla Corte dei Conti nell'ultimo Rapporto sul coordinamento della Finanza pubblica, in base ai dati Ocse negli ultimi 8 anni, sono oltre 9.000 i medici formatisi in Italia che sono andati a lavorare all'estero. Una condizione che, sottolineano i magistrati contabili, «pur deponendo a favore della qualità del sistema formativo nazionale, rischia di rendere le misure assunte per l'incremento delle specializzazioni poco efficaci, se non accompagnate da un sistema di incentivi che consenta di contrastare efficacemente le distorsioni evidenziate».