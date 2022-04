Matteo Bassetti, la truffa della crema per l'artrosi: «Non fatevi fregare, sono notizie false»

Prodotti in vendita online che sfruttano il nome ormai noto ai più di Matteo Bassetti per aumentare le vendite, peccato che il direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova non abbia nulla a che vedere con questi sedicenti rimedi curativi. Anzi, per fugare ogni dubbio è stato lo stesso Bassetti a mettere in guardia dalla truffa attraverso il suo profilo Facebook:

«In questi giorni ha scritto - ho ricevuto decine di mail con richiesta di informazioni per una crema - che io avrei inventato - per curare l’artrosi oltreché per un antiparassitario per la cura del papilloma e di altri prodotti per il cuore. Voglio ribadire che si tratta di truffe già denunciate alla Procura della Repubblica: io non ho inventato nulla di tutto ciò né tanto meno, sono promotore di questo prodotti venduti esclusivamente online».«Non fatevi fregare. Sono tutte notizie false», chiosa.

