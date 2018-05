Malattie respiratorie, il 19 maggio open day e screening gratuiti al Poliambulatorio Apollodoro

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Porte aperte alper la prevenzione e diagnosi delle malattie respiratorie. Sabato 19 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, la struttura di piazza Apollodoro 1, gestita da Casagitservizi (società controllata da Casagit), metterà a disposizione dei pazienti un’equipe di medici e personale specializzato per promuovere una giornata di sensibilizzazione. Chi vorrà potrà sottoporsi gratuitamente a un test di controllo per l’asma bronchiale e le altre malattie respiratorie e valutare così il proprio stato di salute.Il test è alla portata di tutti, dai 10 anni in su, ed è rapido e indolore. Pochi minuti e saranno disponibili i risultati, insieme alle indicazioni dello specialista sul percorso da intraprendere. All’incontro saranno presenti due medici specialisti (pneumologo e otorinolaringoiatra), e due infermieri, oltre al personale della struttura. Necessaria la prenotazione telefonica: i pazienti che intenderanno partecipare all'evento dovranno chiamare lo 06837510 per prendere appuntamento.“Fare prevenzione è fondamentale sempre - spiega Giampiero Spirito, presidente di Casagitservizi - ma ancor di più in questo periodo dell’anno in cui soprattutto le allergie possono provocare asma, riniti e altri fastidiosi disturbi respiratori che è bene trattare e tenere sotto controllo. Il poliambulatorio è comunque attrezzato anche per la diagnosi e la cura di patologie più importanti, come bronchiti o BPCO: presso il nostro Centro specialistico per le malattie respiratorie e i disturbi del sonno uno staff medico qualificato si avvale delle apparecchiature tecnologiche più moderne e avanzate per eseguire tutti gli esami e gli accertamenti necessari”.L’evento è patrocinato dal II Municipio, con cui il Poliambulatorio Apollodoro ha sottoscritto un protocollo d'intesa, nato per promuovere, in qualità di main sponsor, il progetto #OperazioneSalvavita, che prevede per il 2018 l'acquisto di 3 defibrillatori da installare in altrettante scuole con la relativa formazione ai docenti per il suo utilizzo. Lo scorso 27 aprile è stato installato il primo nell'asilo nido l'Arca di via Venezuela 40 al quartiere Flaminio.La partecipazione sarà l’occasione per riservare la Card Open personale del poliambulatorio: i possessori della card hanno l'opportunità di usufruire di un servizio gratuito di assistenza in emergenza h24, accesso, a tariffe ridotte, a una vasta rete di strutture convenzionate per ricoveri, interventi chirurgici e cure dentistiche, vantaggi e agevolazioni su visite specialistiche ed esami diagnostici. L’impegno a favore di iniziative di prevenzione e promozione della salute continuerà nei prossimi mesi con altri progetti rivolti alla popolazione del quartiere Flaminio.