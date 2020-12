Malati di Fibrosi Cistica, il post sfogo su Fb: «Noi, dimenticati del vaccino»

Con un post, scritto da Davide Valier, Testimonial della Fondazione Fibrosi Cistica, scatta una denuncia pubblica via social sull’assurda situazione che vive un malato cronico rispetto alla somministrazione del vaccino anti covid.

Questo il testo pubblicato su Facebook:

«Questo è un post sfogo. Continuo a sentire che i primi ad essere vaccinati saranno, oltre ai sanitari, gli anziani, partendo dai più in là con l’età a scendere. Bene, e noi malati cronici? È una semplice dimenticanza che ricorre sempre nelle interviste e nelle conferenze, o effettivamente nessuno ci ha considerato? Voi che ci governate, sapete che se un malato cronico, magari con problemi respiratori come me, dovesse prendere il SARS-CoV-2 rischierebbe tanto quanto un anziano perché siamo più deboli? Voi che ci governate, perché per mesi avete ripetuto che noi fragili dobbiamo proteggerci e ora vi scordate di noi? Cosa credete, che un fragile non sappia di essere fragile? Che non sappia che se ci ammaliamo son cazzi? Io sono 22 anni che mi proteggo, 22 anni che non vado in luoghi affollati, 22 anni che prendo precauzioni, lo so pure io che devo proteggermi. Non c’è bisogno che me lo diciate voi. Però, visto che per mesi ci avete trattati da malati, ora vi chiedo di continuare a farlo. Non siate ipocriti, se eravamo deboli prima lo siamo anche adesso. Anche perché, parliamoci molto cinicamente, noi malati cronici abbiamo molto più da dare alla società rispetto ad un 95enne. In questi mesi siamo stati abbandonati, ci hanno tolto le nostre visite di controllo nei centri di riferimento perché non c’erano più medici, ci hanno tolto i ricoveri per combattere le infezioni polmonari (non quelle da Coronavirus, ma quelle di batteri e funghi da sempre cerchiamo di evitare perché da sempre ci proteggiamo) perché i reparti sono diventati reparti covid. Ho aspettato per mesi di potermi vaccinare, mi sono illuso che, per una volta, la fibrosi cistica mi potesse avvantaggiare e potessi vaccinarmi subito. E invece, a quanto pare, no. Ma d’altra parte cosa potevo aspettarmi dall’Italia (o meglio, da chi la gestisce), da sempre e per sempre un Paese per vecchi. Per un motivo o per l’altro, a pagare siamo sempre noi giovani. Spero che questo post possa risultare inutile, e che qualcuno con ruoli di responsabilità possa pubblicamente smentire quanto scritto sopra confermando che noi malati verremo vaccinati per primi. Non l’ho mai fatto in vita mia, ma c’è sempre una prima volta: vi chiedo di condividere il più possibile, meritiamo risposte»

Questo è un post sfogo. Continuo a sentire che i primi ad essere vaccinati saranno, oltre ai sanitari, gli anziani,... Pubblicato da Davide Valier su Mercoledì 23 dicembre 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 22:09

