Soffre di mal di testa per sette anni: i medici le trovano un verme nel cervello

Unha causato aemicranie dolorose per ben sette anni. La 25enne è riuscita a scoprirne la presenza solo recentemente dopo inutili terapie. Il caso è riportato sull'ed è il primo nel Paese. Dopo aver scongiurato l'ipotesi del tumore, i medici hanno estratto diverse larve di tenia dalla sua testa.La donna soffriva di mal di testa due o tre volte al mese e nessuno riusciva a determinarne le cause. Una situazione che per i medici richiedeva solo l'uso di farmaci per il dolore. Quando la ragazza ha iniziato ad accusare mal di testa continui e la vista offuscata, i medici hanno fatto i dovuti accertamenti per verificare la presenza di una massa tumorale.Dopo averla rimossa, hanno capito che si trattava in realtà diSi tratta di un parassita che viene comunemente trasmesso alle persone attraverso il consumo di carne poco cotta o il contatto con cibo, acqua e terreno contaminati. Sembra che la venticinquenne, che lavorava come barista, abbia ingerito accidentalmente uova di tenia che poi si sarebbero estese al cervello.