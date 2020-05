Va dal medico per il mal di schiena e fa una scoperta incredibile: «Non avevamo mai visto un caso simile»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso assolutamente unico, mai riscontrato prima nella storia della medicina ufficiale, quello di unche da tempo accusava un fortissimo. Dopo essersi rivolto ad un medico, l'uomo è stato sottoposto a dei controlli molto accurati, che hanno permesso di fare unaIl, un brasiliano che vive nello stato di San Paolo, aveva deciso di farsi visitare dopo aver accusato, per diversi mesi, un forte, concentrato principalmente nella zona lombare. I medici, incapaci di stabilire le cause di quel dolore forte e continuo, avevano deciso di sottoporre il 38enne ad una, che ha permesso di scoprire una clamorosanell'organismo dell'uomo: il paziente, infatti, avevaLa diagnostica per immagini ha permesso di accertare che, nell'organismo del 38enne, erano presenti un rene sinistro, perfettamente normale, e due reni parzialmente uniti tra loro, che andavano a formare un unico organo situato più in basso rispetto al sinistro. La scoperta, assolutamente unica nel suo genere, è diventata un caso di studio e gli esperti che hanno visitato il paziente hanno pubblicato la loro ricerca sul New England Journal of Medicine «Mai, prima d'ora, era stato osservato un caso del genere. Siamo rimasti sorpresi, ma anche preoccupati per la salute del paziente», spiegano i medici e i ricercatori che hanno lavorato allo studio. Nonostante l'anomalia anatomica e i dolori alla schiena, il paziente non soffre di patologie associate direttamente ai reni, come disfunzioni urinarie. Per questo motivo, i medici hanno deciso di non operarlo ma semplicemente di monitorare periodicamente le sue condizioni di salute e il mal di schiena.