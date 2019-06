Nota una macchia sul naso, poi scopre che è un tumore: «Non ho mai usato la crema solare»

di Alessia Strinati

Lunedì 24 Giugno 2019, 18:22

Credeva, in realtà era unLaure Seguy ha sempre amatoLa donna, che vive a Tolosa nel sud della Francia, ha scoperto di essere malata e ha portato avanti la sua battaglia contro il tumore fino a vincerla, ma oggi vuole mettere in guardia le persone dai rischi dell'abbronzatura.Tutto è iniziato con una piccola macchia sul naso che compariva e scompariva in continuazione. Dopo averla notata per qualche mese Laure si è rivolta al medico che ha pensato si trattasse di un'infezione batterica, così le ha prescritto dei farmaci, non ottenendo risultati si è rivolta a uno specialista e a quel punto è arrivata la diagnosi choc. La donna aveva un carcinoma basocellulare da asportare il prima possibile. L'intervento ha comportato l'asportazione della punta del naso e un successivo innesto di pelle.«Quando ero più giovane, non indossavo mai la crema solare. Mi ero innamorata dell'aspetto legato ad una pelle abbronzata. Ma ora sto attenta a proteggermi dal sole e indosso una crema protezione 50 e un cappello, perché non ti rendi conto di quanto sia dannoso il sole», ha spiegato a Metro . Oggi sta molto meglio, anche se ha ancora delle cicatrici sul volto, ma ha deciso di raccontare la sua storia per sensibilizzare le persone all'uso della protezione solare.