Lividi sulla pelle all'improvviso? Ecco perché vengono facilmente

Lividi dalle cause sconosciute sul corpo? Accade molto spesso di non capire il perché dei piccoli traumi e delle colorazioni bluastre comparsi all'improvviso. Gli ematomi o le ecchimosi possono avere molte origini. I primi sono raccolte di sangue fuori da un vaso sanguigno a livello sottocutaneo o muscolare, i secondi sono tipologie cutanee frequenti e spesso legate ad attività ormonale. Ecco i motivi per cui vengono facilmente.



- L’uso di anticoagulanti o farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) come l’aspirina e l’ibuprofene può portare facilmente a lividi.



- Chi pratica sport può andare incontro a botte, a volte indolore. Per le ecchimosi non c'è bisogno di alcun trattamento: da un colore violaceo passano a uno giallastro e si avverte un piccolo fastidio al tatto. Per gli ematomi invece servono riposo e ghiaccio.



- Con il passare degli anni la pelle e i vasi sanguigni diventano più fragili e le persone anziane possono trovarsi lividi anche per una semplice stretta al braccio. In questo caso sono legati all'invecchiamento.



- Molti anni di esposizione al sole possono indebolire le pareti dei vasi sanguigni, contribuendo alla creazione di macchie per cui possono essere utili creme topiche contenenti retinolo o alfa-idrossiacido.



- Numero delle piastrine nel sangue basso.



- Fegato malato o danneggiato.



Se i lividi sono accompagnati da altri sintomi si puà sospettare qualcosa di più grave, ma se da soli non rappresentano fonte di preoccupazione. Lunedì 23 Settembre 2019, 13:14

