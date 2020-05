Ambulatorio digitale per tutti i cittadini: supporto e consulenze fisiatriche a distanza

, divisione Medical Health dileader nel segmento della nutraceutica e integratori alimentari, è sponsor ufficiale dell’iniziativadestinata a tutti i cittadini che necessitano di supporto e di consulenza fisiatrica a distanza, in un periodo in cui le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria limitano l’accesso dei pazienti alle visite fisiatriche ed ai normali trattamenti riabilitativi.Il servizio di assistenza riabilitativa e teleconsulto di medicina fisica e riabilitativa, promosso a livello nazionale dalla Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa e disponibile in forma totalmente gratuita, si avvale di un gruppo selezionato di medici e specialisti in grado di offrire, a distanza e in piena sicurezza, indicazioni e supporto informativo sul percorso di cura e sulle necessità delle persone in condizioni disabilitanti di diversa origine. Con il sostegno al progetto di Ambulatorio Digitale, Laborest conferma la propria vicinanza al mondo della fisiatria italiana e rinnova il suo impegno nel garantire prodotti e servizi per la salute delle persone nel segno dell’innovazione e della qualità. Un percorso teso alla digitalizzazione dei servizi già avviato da Laborest con la realizzazione di APP33, che ora, tramite la collaborazione con SIMFER, offre nuove possibilità per il supporto concreto dei pazienti cronici in un momento di difficoltà per tutto il paese