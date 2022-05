«Prova costume, ecco l'estetica per l'estate»: cosa dice il dottor Madonna Terracina

L'estate è alle porte ed è tempo di fare i conti con la temuta prova costume. Cellulite, i kili di troppo, le smagliature, i rilassamenti cutanei sono fastidiosi inestetismi che vorremmo far scomparire il prima possibile.

Dott.Francesco Madonna Terracina, Chirurgo plastico a Roma, siamo ancora in tempo per rimetterci in forma magari con qualche aiutino della medicina e chirurgia estetica?

«Certamente sarebbe opportuno avere cura del proprio corpo tutto l'anno partendo da un corretto stile di vita unitamente ad una regolare attività fisica. Alcune volte questo non è sufficiente e fortunatamente la medicina estetica può aiutare con trattamenti non invasivi e metodiche Hi-tech in grado di dare un aiuto importante a migliorare tutti i vari inestetismi che tanto le donne quanto gli uomini sono desiderosi di correggere».

Ci faccia qualche esempio?

«Ritengo che in questo senso il futuro della medicina estetica è nei macchinari e nelle tecnologie. Oggi disponiamo infatti di molti strumenti in grado di ridurre rapidamente la cellulite e i cm in eccesso,di tonificare i tessuti,eliminare le smagliature per citare alcun tra le metodiche più gettonate.Possiamo,sempre grazie a questi rivoluzionari apparecchi,perfino rinforzare gli addominali o tonificare i glutei senza dover andare in palestra. Naturalmente e non ci stancheremo mai di sottolinearlo è indispensabile affidarsi a professionisti per evitare sgradite sorprese».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 08:25

