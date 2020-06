Influenza, vaccino raccomandato e gratis a bimbi e over 60

La vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione invernale, è raccomandata a tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni e agli anziani a partire dai 60 anni di età. Per queste categorie, oltre a quelle già previste, si prevede la gratuità del vaccino. Lo prevede la circolare del ministero della Salute per la stagione influenzale 2020-21. L'estensione della raccomandazione è prevista a causa dell'emergenza COVID-19, «al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave».



Agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che operano a contatto con i pazienti, e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza, la vaccinazione antinfluenzale "è fortemente raccomandata nella prospettiva di una iniziativa legislativa che la renda obbligatoria".



Inoltre, vista l'attuale situazione epidemiologica per la circolazione di SarsCov2, «si raccomanda di anticipare le campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione». Lo stabilisce la circolare del ministero della Salute sulla stagione influenzale 2020-21, invitando le Regioni ad avviare «al più presto le gare per l'approvvigionamento dei vaccini». Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA