«Più morti di infarto che di covid», l'allerta dei cardiologi a non trascurare i sintomi della paura

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Maggio 2020, 12:37

«Si rischia di». La paura die in generale stando a contatto con personale medico ha spinto molte persone a, così alcuni pazienti sono morti per infarto, non avendo chiesto in tempo gli interventi necessari a salvare loro la vita. Si tratta però di una vera emergenza e per questo è scattato l'allarme.A parlarne è la Società Italiana di Cardiologia (SIC), lanciato dal suo presidente, Ciro Indolfi, Ordinario di Cardiologia Università Magna Graecia di, a seguito di uno studio nazionale in 54 ospedali che ha riscontrato un forte aumento delle morti per infarto, con valori triplicati.«L'organizzazione degli ospedali e del 118 in questa fase è stata dedicata quasi esclusivamente al Covid-19 - spiega - e molti reparti cardiologici sono stati associati per i malati infettivi e per il timore del contagio sempre più gravi, con complicazioni, che rendono molto meno efficace le cure salvavita come l'angioplastica primaria. Se questa tendenza sarà persistente e la rete cardiologica non sarà ripristinata, ora che è passata questa prima fase di emergenza, avremo più morti per infarto che di Covid-19 ».