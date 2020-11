«In arrivo test rapidi per distinguere influenza dal covid»: l'annuncio del direttore sanitario dello Spallanzani

Test che permettono di distinguere il covid da una influenza stagionale potrebbero essere in arrivo in pochi giorni. Ad affermarlo è Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma nel corso della trasmissione di Rai 1 ‘Buongiorno Benessere’, condotto da Vira Carbone. L'esperto ha chiarito che dalla prossima settimana partiranno le sperimentazioni per poi procedere con la diffusione.

«Questi test che sono test antigenici ci consentono in tempi rapidissimi, tra i 15 e i 30 minuti, di sapere se il soggetto che si sottopone al test ha in corso un’attività virale da coronavirus oppure di tipo influenzale. Inutile sottolineare la grandissima rilevanza di questo test in un momento in cui purtroppo la curva epidemica è ancora in atto e che si sovrappone alla curva influenzale. Sarà molto rilevante dal punto di vista della sanità pubblica». Il direttore sanitario aggiunge anche che si tratterà di test dai costi moderati, parlando di un prezzo che potrebbe andare dai 4 ai 10 euro.

Vaia poi chiarisce sulle terapia intensive, dicendo che è sbagliato vederle come anticamera della morte, che si tratta di un reparto in cui ci si va in condizioni gravi ma per guarire. Poi conclude: «Dobbiamo rimanere coesi e uniti. Si guarisce da questa malattia, ce la faremo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 20:21

