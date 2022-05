La HHT Onlus premia 4 tesi sulla Teleangectasia Emorragica Ereditaria: come partecipare al bando

Al via l’edizione 2022 del Premio Tesi HHT, quattro riconoscimenti ciascuno del valore di 1500 euro per i migliori lavori di tesi in materia di Teleangectasia Emorragica Ereditaria. Il Premio, voluto dalla HHT Onlus, è finalizzato a promuovere lo studio e la ricerca su questa patologia rara, complessa in quanto multi sistemica ed estremamente variabile nelle sue manifestazioni. Le generose donazioni delle aziende Miri spa, Valli Granulati srl e Nuova Folati spa hanno reso possibile l’edizione 2022 di questo importante appuntamento.

Possono partecipare i laureati, gli specializzati o i dottori di ricerca con titolo conseguito tra il 1° giugno 2020 e il 10 luglio 2022 nelle classi di Medicina e Chirurgia, Biologia, Scienze Chimiche, Biotecnologie Mediche, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche Ingegneria Biomedica, Psicologia, e con tesi inerenti alcuni dei molteplici aspetti della Teleangectasia Emorragica Ereditaria (articolazioni cliniche, sociali, storiche, assistenziali, biologiche, tecnologiche, scientifiche, economiche ed etiche).

Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta, possono essere presentate dal 6 maggio 2022 al 15 luglio 2022 esclusivamente via mail all’indirizzo info@hhtonlus.org e saranno valutate da una commissione di esperti - 3 Coordinatori Regionali Malattie Rare, 2 Direttori Scientifici della HHT Onlus e 1 rappresentante della HHT Onlus - secondo i criteri stabiliti dal bando.

Il bando completo è disponibile al seguente link: https://bit.ly/bandopremiotesiHHT

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA