Guariti dal Covid ma ancora positivi: «Capita a uno su cinque». Ecco quando può accadere

Guariti dal Covid, ma ancora positivi al tampone: succede a quasi un contagiato su cinque, per cui c'è prima la diagnosi, poi la cura e la sospirata guarigione, ma non la negatività al tampone. Una ricerca dell'Università Cattolica di Roma e della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs ha dimostrato che quasi un guarito su 5 (il 16,7%) continua ancora a essere positivo al tampone per il coronavirus per alcune settimane. Il dato è scritto nero su bianco nello studio pubblicato sull'American Journal of Preventive Medicine, condotto da Francesco Landi del Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento, neurologiche, ortopediche del Gemelli.

Lo studio ha coinvolto 131 pazienti Covid-19: si è visto che 22 (16,7%), pur rispettando tutti i criteri per terminare la quarantena (assenza di febbre e due tamponi negativi), hanno presentato nuovamente tampone positivo dopo due settimane. La probabilità di restare positivi al Sars-Cov-2 è più alta tra coloro che presentano ancora alcuni sintomi, simili al raffreddore. Proprio per seguire gli italiani guariti, fin nei primi mesi 'caldi' della pandemia la Fondazione Policlinico Gemelli ha attivato un servizio di assistenza post-acuta per i pazienti Covid-19 guariti e dimessi dall'ospedale per monitorarne la salute a lungo termine.

Tra il 21 aprile e il 21 maggio scorsi un totale di 137 persone ufficialmente guarite sono state coinvolte nello studio. Quasi tutti (131) hanno ricevuto un nuovo tampone a giugno. Ebbene, è emerso che diversi sintomi erano ancora frequenti nella popolazione di guariti: fatica nel 51%, difficoltà respiratorie nel 44%, tosse nel 17%, indipendentemente dall'esito positivo o negativo del tampone effettuato a giugno. La probabilità di risultare ancora positivi al Sars-Cov-2 dopo la guarigione è risultata significativamente elevata «tra coloro che ancora presentavano sintomi respiratori, come mal di gola e rinite (sintomi simili al raffreddore)».

E nonostante la guarigione, nonostante questo punto non sia ancora del tutto chiaro si continua potenzialmente ad essere contagiosi. «Questo è il primo studio a fornire un dato certo sui pazienti (16,7%) ancora positivi al tampone dopo la guarigione - rileva Landi - Questi risultati suggeriscono che una significativa quota di guariti potrebbe essere ancora potenziale portatore del virus. In particolare, i guariti in cui persistono mal di gola e rinite dovrebbero evitare contatti ravvicinati, indossare la mascherina e possibilmente ripetere un ulteriore tampone». Tuttavia, sottolinea Landi in conclusione, «non è chiaro se il tampone positivo sia necessariamente indicativo di presenza del virus vivo e quindi infettivo nel soggetto guarito».

