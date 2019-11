Gabry Little Hero ha una speranza: «Presto il trapianto di midollo». L'annuncio su Fb del papà

Lunedì 4 Novembre 2019, 12:06

Il piccoloha due anni e sta lottando da tempo con una malattia rarissima, la SIFD, anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B: il papà, Cristiano Costanzo, da qualche tempo ha aperto una pagina Facebook per raccontare la battaglia del suo piccolo eroe, che soffre di questa malattia che conta solo venti casi in tutto il mondo.Oracome è stato soprannominato dalla sua famiglia, potrebbe però avere una speranza: sta infatti per scattare la procedura per il trapianto di midollo da parte di quello che è il suo gemello genetico, trovato di recente dopo una lunga ricerca. «Niente rinvii o ritardi, ora inizia il percorso più duro», ha scritto il papà.La SIFD provoca in chi ne soffre ritardi nello sviluppo e frequenti febbri periodiche: ora Gabry dovrà ‘azzerare’ il suo midollo con un periodo di isolamento sterile in cui gli verranno somministrati farmaci chemioterapici. «È una battaglia grande ma siamo pronti, la mamma starà con lui la maggior parte del tempo», ha detto Cristiano. La speranza è che Gabry, una volta superato il trapianto, possa condurre la vita di un bambino normale.