Spacciato per un farmaco per la cura del cancro, contiene solo paracetamolo: l'allerta dall'Oms

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene spacciato per un. L’Organizzazione mondiale della sanità lancia l'allarme riguardo un farmaco contraffatto. Il medicinale verrebbe venduto in, una medicina usata nella cura della leucemia mieloide cronica e nella leucemia linfoblastica acuta, ma si tratta in realtà di paracetamolo.Dalle analisi condotte sulle pasticche, infatti, non sarebbero presenti i principi attivi del farmaco anticancro, quindi, chi li acquista convinto di poter curare le leucemie, non otterrà alcun beneficio. Il foglio illustrativo è solo in inglese, destinato quindi solo al mercato anglosassone, anche se alcune confezioni sono state segnalate anche negli Stati Uniti. Il capo dell'Oms non ha nascosto la sua preoccupazione riguardo questo farmaco ma ha anche ammesso che non è il primo caso di farmaco nella cura del cancro contraffatto.Solitamente, infatti, si tratta di farmaci molto costosi. I truffatori mettono in commercio farmaci simili, con principi attivi assolutamente inefficaci alla cura, con prezzi inferiori, facend leva sulla disperazione delle persone malate.