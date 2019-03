Farine ritirate dal mercato: «Allergeni non dichiarati». Ecco i lotti interessati

farine di grano tenero di tipo 00, di due marche diverse, sono state richiamate con un avviso del Ministero della Salute: si tratta della confezione da 1 kg della Selex , e della Cuore Mediterraneo-Todis , entrambe prodotte da Molino Rossetto. Il motivo è la presenza non dichiarata in etichetta dell'allergene soia.



«presenza dell'allergene soia quale sostanza allergizzante, non dichiarata in etichetta, sebbene sulla confezione sia riportata la dicitura: ‘prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza soia’ »







« Il prodotto non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche alla soia. Si invitano tali consumatori a non consumarlo e riportarlo presso il luogo d’acquisto, dove sarà rimborsato e sostituito con un altro lotto »

. Ovviamente per chi non è allergico o intollerante alla soia il prodotto non ha problemi.

, si legge ancora sul sito del Ministero della Salute