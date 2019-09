di Michela Poi

Sabato 7 Settembre 2019, 11:54

compirà 14 anni il 21 settembre, ma ha già perso la voglia di vivere. Soffre di una rarissima, la, che gli provoca vesciche sulla pelle, piaghe e dolori costanti e che lo ha costretto in sedia a rotelle. «Ne ho abbastanza della vita», ha detto a sua mamma alla vigilia del suo. Cosìha lanciato un appello disperato al mondo: «Vi prego, scriveteal mio bambino per farlo tornare a sorridere». E così è stato.Centinaia di bigliettini stanno arrivando a casa di Rhys, con suo immenso stupore e meraviglia. In pochi giorni ha ricevuto più di 3.000 cartoline da tutto il mondo, così tante che un furgoncino postale arriva ogni giorno ormai solo per lui. «Quando le riceve e le scarta Rhys ritrova la gioia di vivere e impazzisce di felicità», ha detto la mamma. «Ad aiutarlo c'è il suo migliore amico, che adora. Insieme si siedono e leggono i biglietti».Un grande miracolo che - anche solo momentaneamente - ha regalato e regala serenità a un bambino che fino a qualche giorno fa diceva di «volersi arrendere». «Voglio solo dire un grande grazie - ha detto commossa la mamma Tanya - questo è tutto ciò che posso davvero dire al momento».