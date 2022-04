Epatite acuta nei bambini in Europa. È arrivata anche in Italia, l'ipotesi di uno studio inglese

Visto che non si può mai stare tranquilli oggi ci troviamo a parlare di una strana epatite nei bambini. Sono infatti più di un centinaio i piccoli con meno di 10 anni che in vari Paesi europei hanno contratto una forma di epatite acuta. Al momento questa strana epatite nei bambini è stata riscontrata nel Regno Unito, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna. Un caso di epatite acuta è stato registrato anche nelle ultime ore in Italia, dove un bambino di Prato è stato ricoverato al Bambino Gesù di Roma. La causa non è ancora nota, ma ci sono delle ipotesi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 11:30

