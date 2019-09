Virus portato dalle zanzare, allarme choc: «Infezioni cerebrali mortali. Non esiste cura»

Venerdì 13 Settembre 2019, 13:54

, dove le autorità sanitarie del Connecticut hanno avvertito i residenti riguardo un virus che può causare infezioni cerebrali potenzialmente mortali e non ha alcuna cura: si tratta del virus, scrive la CBS di New York, e si trasmette tramite le zanzare.Glihanno già dato esito positivo: l'encefalite equina è una malattia rara e grave e quest'anno ha causato già almeno tre vittime negli Usa, incluso un caso nel New Jersey,. «La maggior parte delle persone infette dal virus non si ammala. I sintomi possono variare da febbre lieve e mal di testa. Altri sintomi includono febbre alta, affaticamento, dolori muscolari, rigidità del collo, tremori o confusione», hanno affermato funzionari sanitari dello stato del Connecticut. «I casi più gravi possono portare a».Ciò che più preoccupa per la situazione è il fatto che non esista un vaccino antivirale per questo tipo di encefalite: i pazienti che credono di essere stati infettati dovrebbero rivolgersi ad un medico il prima possibile. «La malattia dura da una a due settimane: quando non c'è coinvolgimento del sistema nervoso centrale, il recupero è completo», spiega il CDC, il centro per la prevenzione e il controllo delle malattie del governo statunitense, che ha aggiunto che un paziente su tre rischia la morte. Le autorità consigliano di indossaree di usare un repellente per insetti, per evitare punture di zanzare.