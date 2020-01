La dieta ha effetti sul seme maschile in pochi giorni: influenza la motilità degli spermatozoi . L' alimentazione , dunque, ha effetti rapidi sulla qualità del seme maschile: basta mangiare male per qualche giorno per veder scemare la 'salute' dello sperma. E' la conclusione di uno studio dell'Università di Linköping in Svezia pubblicato sulla rivista PLOS Biology, in cui giovani hanno consumato una dieta ricca di zuccheri per una settimana e i ricercatori hanno osservato effetti immediati sulla qualità del loro seme.