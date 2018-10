Diabete, scoperta proteina che inceppa il funzionamento del tessuto adiposo ed espone al rischio

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scoperta una proteina che inceppa il funzionamento del tessuto adiposo ed espone al rischio di diabete. Si chiama PPAR5 ed è la forma difettosa di una proteina preziosa per il metabolismo, la PPAR. Il suo ruolo di disturbatore del corretto funzionamento del tessuto adiposo è stato rivelato da una ricerca condotta da un gruppo di ricerca del CNR di Napoli, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, l'Università di Lipsia e di Cambridge.Il lavoro è stato presentato al congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd) ed è stato condotto da giovani ricercatori italiani presentati all'Easd grazie ad un travel grant della Società Italiana di Diabetologia (Sid).«L'obiettivo di questo studio - afferma Marianna Aprile, assegnista di ricerca dell'Istituto IGB-CNR di Napoli - è stato quello di chiarire il ruolo della variante proteica PPAR5, la proteina che mette i bastoni nelle ruote del tessuto adiposo, nell'insorgenza delle disfunzioni di tale tessuto e delle complicazioni metaboliche ad esso associate».«Questo studio - conclude Valerio Costa, Ricercatore dell'IGB-CNR - ha aggiunto un importante tassello alla comprensione delle funzioni di PPAR, proteina chiave del metabolismo, e del suo ruolo nelle disfunzioni del tessuto adiposo correlate ad insulino-resistenza e diabete di tipo 2. L'identificazione e la caratterizzazione di una nuova forma difettosa della proteina PPAR apre nuovo scenari nella comprensione del metabolismo, con possibili ricadute terapeutiche».