Dengue, un altro caso in Italia: uomo ricoverato, disinfestazione di tutto il quartiere

Bologna, dopo i quattro segnalati nel mese di luglio. A darne notizia è il Comune che spiega che si tratta di un «caso importato» dall'estero. Subito sono state attivate le misure di profilassi.



Dengue, 622 morti per febbre trasmessa dalle zanzare: «Nelle Filippine è epidemia nazionale» Un'altro caso di Dengue è stato rilevato a, dopo i quattro segnalati nel mese di luglio. A darne notizia è il Comune che spiega che si tratta di un «caso importato» dall'estero. Subito sono state attivate le misure di profilassi.

Da questa notte, fino al 10 agosto, si procederà con la disinfestazione, nell'area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l'insorgenza di eventuali casi secondari. La zona di trattamento comprende le vie Gioacchino Belli, Carlo Porta, Cesare Albicini, parte di via di Corticella, Giuseppe Giusti e Marziale.



Il Comune invita tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali e gestori di attività produttive a permettere «l'accesso nelle ore diurne degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata oltre che di chiudere le finestre durante le ore notturne», per eseguire gli interventi di disinfestazione in aree pubbliche.

Mercoledì 7 Agosto 2019, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA