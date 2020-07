.

. Quanto ai due focolai veneti, credo che abbia ragione il presidente Zaia a voler controllare il controllo sui cluster e impedire che chi sia oggetto di sorveglianza possa sfuggire: è la base della prevenzione. Oltretutto ho saputo dal governatore che è trattato da un imprenditore che è andato in giro consapevole di non stare bene. Se si è aggravato, poi, dipende anche dalla carica virale che ha contratto in Serbia e che può essere più elevata di quella che circola in Italia