Covid, la nuova variante Xe è ancora più contagiosa di Omicron 2. «Già centinaia di casi in Inghilterra»

Non bastava Omicron né Omicron 2: dal Regno Unito altre novità sul fronte Covid e varianti. La Uk Health Security Agency (Ukhsca) ha annunciato di stare monitorando una nuova variante, Xe, una mutazione ricombinante dei ceppi BA.1 e BA.2 (Omicron e Omicron 2). Lo riporta il quotidiano britannico 'The Independent', secondo cui qesta nuova variante sarebbe stata riscontrata in 600 persone.

La variante Xe è stata rilevata per la prima volta nel Regno Unito il 19 gennaio scorso, e da allora sono oltre 600 le sequenze segnalate e confermate« come corrispondenti al nuovo mutante. Le prime stime indicano» per questa 'variante mix' un possibile «vantaggio del tasso di crescita di circa il 10% rispetto a BA.2, ma questo dato richiede un'ulteriore conferma», spiega l'Organizzazione mondiale della sanità, nell'ultimo aggiornamento diffuso sull'andamento globale di Covid-19.

Benché si ipotizzi dunque un 10% in più di contagiosità per Xe rispetto a Omicron 2, l'Oms precisa che, finché non verranno riportate «significative differenze nella trasmissibilità» del mutante «e nelle caratteristiche della malattia» che provoca, «inclusa la gravità», Xe verrà considerata una variante appartenente alla 'famiglià Omicron. L'agenzia delle Nazioni Unite per la sanità continuerà a monitorare questa e altre mutazioni del coronavirus pandemico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 16:49

