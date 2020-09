Covid, il vaccino italiano è vicino: «Prime dosi a novembre se i test vanno bene»

Coronavirus, oltre 40mila positivi in Italia. Oggi 12 morti e 1.452 casi in più

Se non si verificheranno criticità e, dunque, «sarà rispettata - ha aggiunto - la tempistica già annunciata dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza». La sperimentazione del vaccino è ripresa dopo la temporanea sospensionesu uno dei 50mila volontari che stanno prendendo parte ai test. Il volontario era stato colpito da un'infiammazione spinale, la mielite acuta trasversa, che consiste in un'infiammazione in uno o più segmenti adiacenti del midollo spinale.Ilche ha esaminato la questione ha però stabilito in pochi giorni che tale reazionedel candidato vaccino. Questa sperimentazione, spiega di Lorenzo, «è infatti condotta in doppio cieco: ciò vuol dire che nè i medici nè i pazienti sanno a quali dei volontari è somministrato il candidato vaccino ed a quali solo placebo. Dunque - conclude - la reazione sospetta potrebbe anche essersi verificata su un volontario che aveva assunto il placebo e non il farmaco».