Covid, lo studio: «Diventerà stagionale come gli altri virus dell'influenza. Ecco quando»

coronavirus, o meglio il virus Sars-CoV-2, diventerà un virus stagionale come gli altri: ma non subito, bensì solo quando sarà stata raggiunta l'immunità di gregge. a spiegarlo, sulla rivista Frontiers in Public Health, Hassan Zaraket della American University di Beirut, sulla base del confronto tra dati relativi ad altri virus respiratori stagionali (dall'influenza a diversi altri coronavirus) e le ultime conoscenze disponibili in merito al Sars-CoV-2.



Gli esperti libanesi spiegano che il nuovo coronavirus ha ancora un indice di trasmissione troppo alto (legato al fatto che ad oggi solo una fetta minoritaria della popolazione lo ha incontrato sviluppando gli anticorpi), e finché tale indice non scenderà, il virus continuerà a circolare tutto l'anno in maniera molto efficiente.



Il virus «è qui per restare e continuerà a causare nuove ondate nel corso di tutto l'anno fino a quando non sarà raggiunta l'immunità di gregge», spiega Zaraket. Ma la sperata immunità collettiva

non arriverà velocemente e potremmo dover sopportare più ondate di Covid-19. Dovremo cioè imparare a conviverci e continuare a praticare le migliori misure di prevenzione, dall'uso della mascherina, al distanziamento fisico, dall'igiene delle mani all'evitare gli assembramenti

, conclude.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 13:25

