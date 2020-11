Covid, l'allarme del Cts: «Tre milioni di italiani violano la quarantena»

Mentre milioni di italiani si impegnano a rispettare le norme imposte per il contenimento del Covid compiendo notevoli sforzi (basti pensare alle categorie di lavoratori più duramente colpite dall'ultimo Dpcm), un esercito di tre milioni di persone viola la quarantena.

L'allarme è stato lanciato dal Cts in un colloquio con La Stampa, secondo la quale tre milioni di italiani violerebbero la quarantena imposta dopo essere entrati in contatto con un positivo mettendo così in pericolo un numero esponenziale di persone. In questo momento, almeno 6 milioni di persone dovrebbero restarsene a casa. Il conto è presto fatto: sono circa 331mila i casi positivi in isolamento domiciliare. Per ognuno di essi si calcolano almeno dieci contatti, per un totale di 3 milioni e trecentomila persone in isolamento precauzionale. A questi si vanno ad aggiungere coloro i quali effettuano un tampone e dovrebbero restare a casa in attesa del risultato, per un totale di circa sei milioni.

«A questo punto - la posizione del Cts - sarebbe meglio imporre direttamente la quarantena di 14 giorni ai contatti stretti asintomatici, saltando il tampone finale, che mette sotto stress i laboratori che lavorano già al limite delle possibilità e che è di scarsa utilità, perché anche in caso di positività le evidenze scientifiche mostrano che dopo due settimane il rischio di contagiosità è praticamente azzerato».

