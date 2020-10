Covid, terapie intensive in affanno. Ricciardi: «Palestre e negozi chiusi nelle regioni con Rt superiore a 1»

Anche se gran parte dei nuovi positivi da Covid-19 sono asintomatici, e i dati su ricoveri e malati gravi sembrano sotto controllo, in diverse regioni la tenuta delle terapie intensive è a rischio: è il quadro delineato all'ANSA dal presidente nazionale dell'associazione anestesiti Alessandro Vergallo, secondo cui ad oggi «in dieci Regioni la tenuta delle terapie intensive è particolarmente a rischio, poichè ci si sta avvicinando alla soglia massima fissata dal ministero della Salute del 30% di posti dedicati a malati Covid occupati».

«Tuttavia, ci troviamo in una situazione di allerta in tutte le Regioni perchè si rischia, nel breve termine, una saturazione dei posti Covid se il trend dei contagi non si modificherà», afferma Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-emergenza area critica (Aaroi-Emac). Nelle Terapie intensive, avverte, «la pressione sta crescendo e iniziamo a vivere la paura che si possa tornare alla situazione drammatica della prima fase epidemica».

RICCIARDI: "CHIUSURE NELLE REGIONI PIU' A RISCHIO" «Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nelle regioni con altissima circolazione del Sars-Cov2 finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività scolastiche e produttive», ha spiegato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute per l'emergenza Covid e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina della Cattolica di Roma. «Le chiusure, nelle zone dove l'indice di contagio è superiore a 1, dovranno riguardare punti di aggregazione come circoli, palestre, ed esercizi commerciali non essenziali. Mentre lo smart working dovrebe diventare la forma ordinaria di lavoro in tutto il Paese. Punto cruciale è la sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico e il loro rafforzamento».

«Le asl non sono più in grado di tracciare i contagi, quindi la strategia di contenimento del virus non sta funzionando. Questo è dovuto a due fenomeni in atto in molte regioni: il mancato o ritardato rafforzamento dei Dipartimenti di prevenzione (basso numero di medici igienisti a disposizione) e ai migliaia di focolai in atto. La situazione è molto grave, le regioni stanno andando verso la perdita del controllo dei contagi», ha detto Ricciardi all'agenzia ANSA. Che ha aggiunto: «Il contact tracing non sta funzionando nè manualmente, con le interviste ai positivi al virus sui loro contatti, nè tecnologicamente con l'app Immuni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 13:37

