Bollettino Covid di domenica 11 luglio: 79.920 casi e 44 morti, tasso di positività al 26,3%

Covid in Italia, il bollettino di domenica 10 luglio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 79.920 su 303.848 tamponi (ieri erano stati 98.044 su 389.576 tamponi), per un tasso di positività del 26,3% (ieri era stato del 25,1%). I morti di oggi sono 44 (ieri erano stati 93).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 19.439.501 (+79.920) di cui 17.970.323 dimessi e guariti (+44.312) e 169.106 morti (+44). Gli attualmente positivi sono 1.300.072 (+37.207) di cui 1.290.678 in isolamento domiciliare (+37.021), 9.044 ricoverati con sintomi (+180) e 350 malati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 34 (ieri erano stati 41).

