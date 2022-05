Bollettino Covid di lunedì 9 maggio: 17.155 casi e 82 morti. Ricoveri e terapie intensive in lieve risalita

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 9 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.155 su 126.559 tamponi (ieri erano stati 30.804 su 203.454 tamponi), per un tasso di positività del 13.5%. I morti oggi sono 84 (ieri erano stati 72). Gli attualmente positivi calano ancora di circa 11mila unità: in lieve rialzo invece i ricoveri e le terapie intensive.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale a 16.816.419 (+17.155 rispetto a ieri) di cui 164.573 morti (+84) e 15.548.091 dimessi e guariti (+33.946). Gli attualmente positivi sono 1.103.755 (-16.159 rispetto a ieri) di cui 1.094.657 in isolamento domiciliare (-16.246 ), 8.735 ricoverati con sintomi (+80) e 363 malati in terapia intensiva (+7). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva oggi sono 27 (ieri erano stati 28).​

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 17:09

