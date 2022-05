Bollettino Covid di venerdì 6 maggio: 43.947 nuovi positivi e 125 morti. Boom di guariti, calano i ricoverati

Covid in Italia, il bollettino di venerdì 6 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono oggi 43.947 su 302.406 tamponi (ieri erano stati 48.255 su 327.178 tamponi), per un tasso di positività del 14,5%. I morti sono 125 (ieri erano stati 138), mentre scendono di quasi 19mila unità gli attualmente positivi, grazie ai quasi 63mila guariti in un giorno. In netto calo i ricoveri, stabili le terapie intensive.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 16.726.990, di cui 164.304 morti (+125) e 15.416.301 dimessi e guariti (+62.978). Gli attualmente positivi sono 1.146.385 (-18.739) di cui 1.136.858 in isolamento domiciliare (-18.513), 9.164 ricoverati con sintomi (-220) e 363 malati in terapia intensiva (-6). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 31 (ieri erano stati 32).

Venerdì 6 Maggio 2022

