Bollettino Covid di domenica 5 giugno: 15.082 casi e 27 morti, tasso di positività risale sopra il 12%

Covid in Italia, il bollettino di domenica 5 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.082 su 123.699 tamponi (ieri erano stati 22.527 su 188.996 tamponi), per un tasso di positività del 12,1. I morti di oggi sono 27 (ieri erano stati 47). Gli attualmente positivi calano di poco più di 400 unità.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.505.973 (+15.082) di cui 16.697.597 dimessi e guariti (+15.938) e 166.949 morti (+27). Gli attualmente positivi sono 641.427 (-443) di cui 636.798 in isolamento domiciliare (-412), 4.411 ricoverati con sintomi (-31) e 218 malati in terapia intensiva (stesso numero di ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 18 (ieri erano stati 17).

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 16:58

