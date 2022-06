Bollettino Covid di sabato 4 giugno: 22.527 casi e 47 morti, tasso di positività cala sotto il 12%

Covid in Italia, il bollettino di sabato 4 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.527 su 188.996 tamponi (ieri erano stati 9.429 su 70.689 tamponi), per un tasso di positività dell'11,9%. I morti di oggi sono 47 (ieri erano stati 40). Gli attualmente positivi calano di oltre seimila unità, grazie ai quasi 30mila guariti in un giorno.

​«Mascherine sui mezzi pubblici, l'obbligo resta. Quarta dose in autunno a tutti? Non è detto»

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.490.451 (+22.527) di cui 16.681.659 dimessi e guariti (+28.948) e 166.922 morti (+47). Gli attualmente positivi sono 641.870 (-6.186) di cui 637.210 in isolamento domiciliare (-5.977), 4.442 ricoverati con sintomi (-202) e 218 malati in terapia intensiva (-7). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 17 (ieri erano stati 9).

