Bollettino Covid di martedì 31 maggio: 24.267 casi e 66 morti, quasi 20mila positivi in meno

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 26 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 24.267 su 242.060 tamponi (ieri erano stati 7.537 su 80.177 tamponi), per un tasso di positività del 10,02%. I morti di oggi sono 66 (ieri erano stati 62). Gli attualmente positivi calano di quasi 20mila unità, grazie agli oltre 44mila guariti in un giorno.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.421.410 (+24.267) di cui 16.575.319 dimessi e guariti (+44.088) e 166.697 morti (+66). Gli attualmente positivi sono 679.394 (-19.467) di cui 674.025 in isolamento domiciliare (-19.300), 5.121 ricoverati con sintomi (-160) e 248 malati in terapia intensiva (-7). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 25 (ieri erano stati 13).

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 18:07

