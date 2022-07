Bollettino Covid di sabato 2 luglio 2022

Covid in Italia, il bollettino di sabato 2 luglio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 84.700 su 325.588 tamponi (ieri erano stati 86.334 su 316.040 tamponi), per un tasso di positività del 26%. I morti di oggi sono 63 (ieri erano stati 72).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 18.695.954 (+84.700) di cui 17.561.902 dimessi e guariti (+49.322) e 168.488 morti (+63). Gli attualmente positivi sono 929.006 (+44.217) di cui 958.254 in isolamento domiciliare (+36.342), 7.035 ricoverati con sintomi (+205) e 275 malati in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 40 (ieri erano stati 37).

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 17:38

