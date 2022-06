Bollettino Covid di lunedì 27 giugno: 24.747 casi e 63 morti, oltre 300 ricoverati in più in un solo giorno

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 27 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 24.747 su 100.959 tamponi (ieri erano stati 48.456 su 199.340 tamponi), per un tasso di positività del 24,5%. I morti di oggi sono 63 (ieri erano stati 44).

Omicron 5, il picco arriverà a luglio. Pregliasco: «Prima o poi infetterà tutti. In autunno nuova variante»

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 18.259.261 (+24.747) di cui 17.352.245 dimessi e guariti (+19.545) e 168.165 morti (+63). Gli attualmente positivi sono 738.851 (+5.411) di cui 732.744 in isolamento domiciliare (+5.063), 5.873 ricoverati con sintomi (+341) e 234 malati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 22 (ieri erano stati 18).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 16:27

