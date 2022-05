Covid, oltre 166mila vittime in Italia. Il bollettino di lunedì 23 maggio: 80 morti e 9.820 casi in più

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 23 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 9.820 su 93.813 tamponi (ieri erano stati 17.744 su 160.995 tamponi), per un tasso di positività del 10,4%. I morti di oggi sono 80 (ieri erano stati 34). Gli attualmente positivi calano di quasi 18mila unità, grazie agli oltre 27mila guariti in un giorno.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.257.573 (+9.820) di cui 16.258.494 dimessi e guariti (+27.490) e 166.032 morti (+80). Gli attualmente positivi sono 833.047 (-17.549) di cui 826.368 in isolamento domiciliare (-17.536), 6.388 ricoverati con sintomi (-12) e 291 malati in terapia intensiva (-1). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 15 (stesso numero di ieri).

Lunedì 23 Maggio 2022

