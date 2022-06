Bollettino Covid di giovedì 23 giugno: 56.166 casi e 75 morti, oltre 100 ricoverati in più

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 23 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 56.166 su 248.042 tamponi (ieri erano stati 53.905 su 246.512 tamponi), per un tasso di positività del 22,6%. I morti di oggi sono 75 (ieri erano stati 50).

«Covid, tre pazienti con sintomi su 10 rifiutano il tampone per non dover fare la quarantena»

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 18.071.634 (+56.166) di cui 17.251.095 dimessi e guariti (+29.798) e 167.967 morti (+75). Gli attualmente positivi sono 652.572 (+27.559) di cui 647.292 in isolamento domiciliare (+27.442), 5.064 ricoverati con sintomi (+117) e 216 malati in terapia intensiva (stesso numero di ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 31 (ieri erano stati 36)

