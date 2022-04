Bollettino Covid di lunedì 18 aprile 2022: i numeri su contagi, decessi e ricoveri

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 18 aprile 2022 del Ministero della Salute. I dati di oggi su Leggo.it a questa pagina dopo le 17 circa: ieri i nuovi positivi sono stati 51.993, con 85 morti e il numero degli attualmente positivi che è tornato a salire. In calo invece i ricoveri e le terapie intensive. Il dato sui contagi di oggi sarà con ogni probabilità segnato dal fisiologico calo di tamponi del weekend, a maggior ragione in un fine settimana festivo.

