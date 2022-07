Bollettino Covid di lunedì 11 luglio: 37.756 casi, aumentano i morti (127). Oltre 400 ricoverati in più

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 11 luglio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 37.756 su 188.153 tamponi (ieri erano stati 79.920 su 303.848 tamponi), per un tasso di positività del 20% (ieri era stato del 26,3%). I morti di oggi sono 127 (ieri erano stati 44).

Vaccini, oggi l'ok alla quarta dose per over 60. Le regioni si attrezzano: medici, farmacie e hub

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 19.523.262 (+37.756) di cui 18.050.011 dimessi e guariti (+79.688) e 169.233 morti (+127). Gli attualmente positivi sono 1.304.018 (+3.946) di cui 1.294.204 in isolamento domiciliare (+3.526), 9.454 ricoverati con sintomi (+410) e 360 malati in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 47 (ieri erano stati 34).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 17:38

