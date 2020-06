Covid, Crisanti a Mezz'ora in più: «Il virus è ancora tra di noi e il pericolo non è finito»

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Giugno 2020, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Serve consapevolezza,. Noi dobbiamo interrogarci se siamo preparati a spegnere sistematicamente iche via via si manifesteranno e che con l'autunno e l'inverno sicuramente avranno dimensioni e frequenza maggiori». Lo ha detto Andrea Crisanti , direttore della Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova, intervenendo asu Raitre in un confronto con il primario del San Raffaele di Milano,«Noi dobbiamo insistere e incalzare il governo e le autorità regionali a essere preparati,, fino a che un vaccino speriamo arrivi. Dobbiamo attrezzarci con consapevolezza. Quello che è accaduto all'inizio dell'epidemia è in qualche modo perdonabile perchéma riprodurre la stessa situazione a ottobre-novembre sarebbe imperdonabile. E l'Italia non credo possa permetterselo», conclude.