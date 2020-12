Covid, il bollettino di morti e contagi di oggi venerdì 25 dicembre 2020. A partire dalle ore 17 sapremo i dati ufficiali di oggi. Nel frattempo sono in arrivo i primi numeri odierni dalle regioni.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech sono arrivate in Italia, dirette all'ospedale Spallanzani di Roma. Nel mondo i contagiati superano i 79,3 milioni stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, in Italia ieri 18.040 nuovi casi e 505 morti.

In leggerissimo rialzo il raporto tra nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche e test effettuati che nelle ultime 24 ore passa dall'11,4% di ieri all'11,9% di oggi. A dirlo sono i dati del Servizio Sanità della Regione Marche che ha ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.711 tamponi: 5.062 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2.954 nello screening con percorso Antigenico) e 1.649 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,9%). I positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 603.

Sale al 10,7 per cento sui tamponi il contagio in Friuli Venezia Giulia. La dinamica è tipica dei giorni festivi, quando scende il numero di test effettuati. Sono stati trovati 766 nuovi casi su 7.121 tamponi, compresi quelli rapidi. In regione sono stati registrati 20 decessi (uno è riferito al 9 novembre), quattro dei quali in provincia di Pordenone e 11 in provincia di Udine. Ulteriore deciso calo dei ricoveri in ospedale. In Area medica sono ora ricoverati 572 pazienti (mercoledì erano 582), mentre nelle Rianimazioni i posti occupati sono 54.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Dicembre 2020, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA