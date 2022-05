Abrignani: «La pandemia non è finita, il Covid non scomparirà mai. Bisogna tornare alle restrizioni»

Il Covid non scomparirà mai, e per evitare i morti bisognerebbe tornare alle restrizioni. La pandemia di Covid-19 «non è finita, è finita l'emergenza», e benché, «se dovesse restare Omicron 2, non ci sarà» una nuova ondata in autunno, «il Covid non scomparirà mai. È impossibile», ha sottolineato Sergio Abrignani, immunologo dell'università Statale di Milano, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1.

Guardando al futuro, «la mascherina io continuerei a usarla», ha aggiunto l'esperto. Che sulla quarta dose di vaccino la pensa così: «La suggerirei fortemente per i soggetti fragili». «Stiamo accettando l'idea di avere, come per l'influenza, delle 'brutte annatè in cui ci sono molti morti» di Covid «per qualche mese». Nei confronti del coronavirus pandemico ormai «c'è un senso di accettazione, ma per evitare questo numero di morti bisognerebbe tornare ad attuare misure restrittive, come numeri limitati nei locali, distanziamento eccetera».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 15:07

