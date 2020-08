Covid, 1,4 milioni di italiani hanno gli anticorpi. In Lombardia valori 7 volte più alti rispetto al Sud

Coronavirus, 12 morti e 159 nuovi positivi ma con 20mila tamponi in meno

Gli italiani che hanno sviluppato gliper il virus Sars-CoV-2, ovvero il nuovo, sono un milione e 482mila, il 2,5% della popolazione residente in famiglia. Le persone che sono risultate con IgG positivo, cioè che sono entrate in contatto col Covid-19, sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia attraverso l'identificazione del Rna virale.I risultati della campagna dei test sierologici, affermano Istat e ministero della Salute, sono «provvisori» e sono relativi a 64.660 persone che hanno effettuato il prelievo e il cui esito è pervenuto entro il 27 luglio. La conduzione della campagna in condizioni emergenziali non ha permesso di raggiungere completamente la numerosità originariamente programmata del campione, e pari a 150mila soggetti. Tuttavia le tecniche adottate hanno permesso la produzione di stime coerenti sia con i dati di contagio e mortalità sia con risultati di indagini condotte a livello locale in alcune realtà del paese.Le differenze territoriali nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza sullo sviluppo degli anticorpi al SarsCov2 nella popolazione sono molto «accentuate» e la, ossia 7 volte il valore rilevato nelle regioni a piu bassa diffusione soprattutto del. La prevalenza dello sviluppo di anticorpi al SarsCov2 è simile per tutte le classi di età ma il livello piu basso all'1,3% è per i bambini piccoli e per gli anziani è a 1,8% e «ciò forse perchè c'è un effetto di protezione dei familiari per questi segmenti