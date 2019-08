Usa i cotton fioc tutti i giorni e sviluppa un'infezione che le divora parte del cervello

Bimba tagliata sul viso nel corso di un parto cesareo. La madre: «Sfregiata a vita»​

Martedì 20 Agosto 2019, 14:28

Unadi, che era solita utilizzare ogni giorno deiper pulire l'interno delle orecchie, dopo qualche anno aveva iniziato ad accusare dei. Quello che però non poteva certo immaginare è che gli effetti negativi di quell'utilizzo massiccio le avevano causato delle Come racconta Live Science , Jasmine, questo il nome della donna, residente in, si era rivolta ad un medico che le aveva diagnosticato unae prescritto una cura a base di antibiotici. Tutto questo, però, non era bastato per risolvere il problema e la donna, un giorno, dopo aver utilizzato unaveva notato che questo era impregnato diDopo una visita, la donna aveva scoperto di aver perso parte dell'udito e si era quindi rivolta ad un otorinolaringoiatra, che aveva deciso di sottoporla ad una tomografia alla testa. L'approfondita visita aveva permesso di scoprire la realtà: Jasmine aveva contratto un'che le stava divorando parte del cervello, dell'orecchio e del cranio. Il medico le disse che non c'era più tempo da perdere e che doveva essere operata d'urgenza: «Potrebbe essere già tardi, avresti dovuto fare questo esame già cinque anni fa».L', durato oltre cinque ore, ha consentito ai medici di salvare la donna, con l'estrazione del tessuto infetto e la ricostruzione del canale uditivo. Durante l'operazione, i medici avevano anche scoperto diverse fibre di cotone all'interno dell'orecchio, che avevano accumulato per anni diversi batteri, che avevano divorato e assottigliato l'osso del cranio della paziente.Utilizzareè sconsigliato dagli otorini ed è anche doppiamente dannoso, sia per la salute che per l'ambiente. Anche per questo motivo, l'Unione Europea ha deciso di mettere al bando questi prodotti usa e getta dal 2021. Le infezioni e i danni causati dai cotton fioc sono molto più comuni di quanto si pensi e la pulizia è garantita solo in parte: questi prodotti, se da un lato aiutano a pulire la parte più esterna dell'orecchio, dall'altro favoriscono l'accumulo di cerume all'interno, con conseguenze negative anche per l'udito. Per questo motivo, i medici suggeriscono di utilizzare, in sostituzione dei cotton fioc, le candele (o coni) in grado di sciogliere e rimuovere il cerume.