Coronavirus, Zampa: «La seconda ondata arriverà, ma saremo pronti»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 17:20

La seconda ondata di pandemia è molto probabile. Secondo quanto affermato dal sottosegretario alla Salute Sandra Zampa a Radio Cusano Campus, il virus circola ancora quindi l'ipotesi non è da escludersi, ma, chiarisce: «Siamo però già organizzati, c'è molto in campo già pronto. Questa volta non ci sarebbero giustificazioni se ci facessimo trovare impreparati».Il virus, ha spiegato Zampa, «circola ancora, ci sono ancora presenze di piccoli focolai. Probabilmente in questo momento anche il clima aiuta perché la gente sta di più all'aperto». Ma poiché «fino ad ora non ci sono certezze - ha sottolineato - in presenza di un'attività del virus ancora in essere, sarebbe sciagurato stavolta immaginare che governiamo tutto quando il virus ha dimostrato che non è così. Noi siamo già organizzati, questa volta non ci sarebbero giustificazioni se ci facessimo trovare impreparati». «C'è il monitoraggio, abbiamo aumentato il numero dei posti in terapia intensiva, ci sono formule terapeutiche più efficaci, c'è molto in campo già pronto. Dobbiamo tornare a una vita normale - ha aggiunto - consapevoli però che il virus c'è e dobbiamo convivere col virus comportandoci con intelligenza»I tamponi «vanno fatti in gran numero, ma con intelligenza, bisogna avere dei target. Sarebbe inutile fare tamponi a caso». Lo ha affermato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a Radio Cusano Campus. Una «campagna intelligente - ha rilevato - significa che se c'è un nucleo familiare dove c'è un contagiato, vanno controllati tutti gli altri componenti della famiglia. E gli operatori sanitari vanno continuamente controllati».(