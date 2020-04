Coronavirus, vaccino già a giugno in Belgio e Germania: «Primi test su adulti sani»

L'obiettivo dei test è «esaminare che tipo di anticorpi vengono indotti dal vaccino, ma anche comprendere, per le persone che sono state infettate dal virus, qual è la risposta immunitaria che è stata indotta».Dopo aver effettuato i primi test sulla sicurezza e il dosaggio del vaccino, a essere coinvolte nello studio saranno fra le duemila e le tremila persone. «Quando avremo raccolto tutti questi risultati, avremo delle discussioni con le autorità e gli scienziati per vedere se il vaccino dovrà già essere utilizzato», e allora si deciderà se allargare lo studio a 10mila o 20mila persone, ha spiegato il presidente.che si basa su molecole di RNA messaggero (mRNA) che stimolano il sistema immunitario. Se i test sul primo vaccino non dovessero essere soddisfacenti, l'azienda tedesca ha già pronti altri due o tre candidati per condurre nuovi studi. Curevac è destinataria di finanziamenti sia da parte del governo tedesco che dell'Unione europea, che ha destinato all'azienda 80 milioni di euro. Il belga Jean Stéphenne, ex dirigente di Gsk, ne è diventato presidente del consiglio di vigilanza il 4 aprile dopo l'allontanamento del CEO americano, avvenuto in seguito ai rumors su un tentativo di acquisto pilotato da Trump.