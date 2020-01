Coronavirus, sviluppato kit per diagnosi rapida: bastano 15 minuti

Venerdì 31 Gennaio 2020, 11:07

Un kit per ladelè stato sviluppato dagli scienziati di Wuxi, nella provincia dello Jiangsu, nell'est della Cina. Bastano fra gli 8 e i 15 minuti per rivelare se una persona abbia contratto il virus, ha annunciato l'ufficio della Scienza e della Tecnologia della città, secondo il quale il kit è facile da usare e trasportare ed è decisivo per la prevenzione ed il controllo dell'epidemia.Il kit è stato sviluppato in 11 giorni grazie al lavoro congiunto degli esperti dell'Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie virali e di un'azienda high-tech di Wuxi. Il kit ora sarà prodotto su larga scala. L'azienda ha fatto sapere di essere in grado di produrne. I primi kit messi a punto nello Jiangsu sono già in uso nella provincia di, epicentro dell'epidemia.